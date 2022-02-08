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В Бельгии арестовали 13 человек за участие в террористической группировке

В операции приняли участие около 100 полицейских

БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. В ходе полицейской спецоперации в Бельгии 13 человек были заключены под стражу по подозрению в участии в террористической группировке. Об этом сообщила в распространенном во вторник заявлении Федеральная прокуратура королевства.

"13 человек арестованы во вторник в Бельгии в рамках антитеррористического расследования по подозрению в создании группировки в рамках джихадистского движения салафитов", - говорится в заявлении. Аресты были проведены в рамках полицейской операции в Антверпене, направленной на противодействие террористической деятельности в Бельгии.

В операции приняли участие около 100 полицейских, подозреваемые не оказали сопротивления.

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