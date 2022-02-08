Лидер германского ХДС считает, что в отношениях США и ФРГ "есть трещины"

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Председатель входящего в оппозицию ФРГ Христианско-демократического союза Фридрих Мерц считает, что в отношениях США и Германии есть разногласия. Об этом он заявил во вторник в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"Американский президент в жестких формулировках говорил о конце "Северного потока - 2" в случае нападения на Украину, а канцлер Германии ничего на это не сказал, это показывает, что в германо-американских отношениях есть трещины", - отметил политик. Он указал, что за время визита Шольца в США, канцлер вообще ни разу не упомянул "Северный поток - 2" напрямую.

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне провели встречу в Вашингтоне. Американский президент утверждал, что в случае вторжения России на Украину "Северного потока - 2" "больше не будет". Шольц же от прямого ответа на вопрос о судьбе газопровода ушел и заявил, что меры Запада будут "тесно согласованными".

В Германии в этом контексте предпочитают говорить, что "рассматриваются все санкционные меры". Помимо Шольца такую формулировку неоднократно выбирала и глава МИД Анналена Бербок, и министр экономики Роберт Хабек.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.