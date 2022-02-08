Белорусские депутаты начали работу над законопроектом о Всебелорусском народном собрании

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Белорусские депутаты начали работу над проектом закона о Всебелорусском народном собрании (ВНС). Об этом сообщил во вторник председатель Палаты представителей (нижняя палата парламента) Владимир Андрейченко.

"За нами [Палатой представителей] подготовка законопроекта о Всебелорусском народном собрании. Работа по нему начата, - сказал спикер, слова которого приводит агентство БелТА. - Всем депутатам надо подключаться к этому процессу, вносить предложения в постоянную комиссию по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту по этому законопроекту".

Андрейченко сообщил, что в случае принятия новой конституции на референдуме 27 февраля очередная сессия Палаты представителей откроется в марте.

Ранее спикер говорил, что при одобрении изменений и дополнений в конституцию депутаты на протяжении года намерены разработать закон о ВНС, затем в течение двух лет привести в соответствие с конституцией все белорусские законодательные акты. По его словам, на сегодняшний день всего предстоит переработать около 20 кодексов и порядка 60 законов.

Всебелорусское народное собрание, созданное в 1996 году по инициативе Александра Лукашенко, согласно проекту обновленной конституции предложено сделать высшим представительным органом народовластия. В него будут входить действующий и бывший президенты, представители законодательной, исполнительной и судебной властей, гражданского общества, а также местные депутаты. Согласно проекту конституции, ВНС, в частности, будет принимать решение о смещении президента с должности в случае грубого нарушения основного закона, либо совершения государственной измены. Этот орган сможет утверждать концепции внутренней и внешней политики, планы социально-экономического развития страны. ВНС будет назначать председателей и судей Верховного и Конституционного судов, членов ЦИК. ВНС вправе поднимать вопрос о легитимности выборов, вводить чрезвычайное или военное положение и отправлять белорусских военных за рубеж.