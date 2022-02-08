Суд Литвы отказался отложить исполнение приговора украинцу по делу о событиях 1991 года

ВИЛЬНЮС, 8 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Литвы отказался отложить исполнение приговора в отношении гражданина Украины Александра Радкевича в рамках дела о январских событиях 1991 года, по которому ему назначено четыре года лишения свободы. Такое решение вынесла во вторник судебная коллегия данной инстанции.

"Вынесено постановление отказать защите Радкевича в просьбе о приостановке приговора Вильнюсского окружного суда", - сообщил журналистам судья Нериюс Мейлутис. Мотивы, которыми руководствовался суд, он не конкретизировал.

Задержанный в Греции 53-летний гражданин Украины является фигурантом дела о январских событиях 1991 года в литовской столице, в рамках которого Вильнюсский окружной суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. В Вильнюсе надеются, что задержанный по ее ордеру фигурант будет передан Литве. Греческий суд решение должен объявить 9 февраля. Апелляционный суд Литвы очередное заседание назначил на 4 марта.

Острую, но относительно ясную с юридической точки зрения ситуацию неожиданно осложнил тот факт, что Радкевич, согласно публикациям СМИ, в 2014 году участвовал в операциях в Донбассе на стороне украинских силовиков. Эта информация вызвала определенную растерянность в Литве, которая всегда оказывала Киеву политическую поддержку.

Заочный приговор

В 1991 году Радкевич в звании старшего лейтенанта советской армии служил заместителем командира роты в Вильнюсском гарнизоне и командовал танком с бортовым номером 511, который участвовал в событиях ночи 13 января, когда советские военные брали под контроль телебашню в Вильнюсе.

В январе 1991 года в ситуации политического двоевластия в уличных стычках сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе Советского Союза, в Вильнюсе погибли 14 человек, более 700 пострадали. Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР.

Всего обвинения по статьям за военные преступления и преступления против человечности были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Эти страны отрицательно ответили на просьбы о помощи в процессуальных действиях против своих граждан. Тогда Литва приняла решение судить обвиняемых заочно. Суд назначил им различные (от четырех до 14 лет) сроки лишения свободы.

Следственный комитет РФ возбудил в апреле 2019 года уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вели процесс. Как отмечала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они подозреваются в совершении преступления по статьям за вынесение заведомо неправосудного приговора, так как события в Вильнюсе 1991 года имели место в период нахождения Литвы в составе СССР, а войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с советским законодательством.