Президент Южной Осетии заявил, что его предвыборная программа в целом выполнена

ЦХИНВАЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Предвыборная программа, с которой в 2017 году шел на выборы действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, в целом выполнена, за это время достигнуты заметные результаты в развитии экономики и социальной сфере, а также в укреплении безопасности республики.

Во вторник в ходе съезда партия "Единая Осетия" выдвинула кандидатуру Бибилова на выборы президента Южной Осетии на второй срок. Выборы пройдут 10 апреля.

"Сегодня мы с вами можем сказать - наша предвыборная программа в основном выполнена, я сдержал свои обещания, которые были даны избирателям. Следует отметить по справедливости, что самая серьезная заслуга в достигнутых успехах принадлежит партии "Единая Осетия", всемерную поддержку которой я неизменно наглядно видел во всех делах на благо народа Южной Осетии", - заявил Бибилов в ходе съезда партии "Единая Осетия" в Цхинвале.

В частности, по его словам, за прошедшие пять лет в Южной Осетии удалось укрепить налоговую дисциплину и сократить пространство для финансовых злоупотреблений. "Эти меры позволили увеличить долю собственных доходов республиканского бюджета с 649 млн 474 тыс. рублей до 1 млрд 505 млн 327 тыс. рублей, то есть более чем на 855 млн рублей", - отметил Бибилов.

Он добавил, что за прошедшие годы в республике были сданы в эксплуатацию важные объекты капитального строительства и инфраструктуры, более благоустроенными стали Цхинвал и другие населенные пункты, сотни семей получили новое комфортабельное жилье. В 2017-2021 годах в Цхинвале и райцентрах было восстановлено и заново построено 665 квартир, 13 многоквартирных жилых домов. В социальной сфере, по словам Бибилова, удалось существенно повысить уровень заработной платы практически всем работникам бюджетной сферы, а также пенсий и социальных пособий.

"Значительное внимание было уделено нами направлениям, связанным с укреплением безопасности жизнеобеспечения республики, начиная от создания системы Госрезерва и сооружения водовода Уанат - Цхинвал до качественного повышения надежности энергоснабжения благодаря запуску новой резервной линии электропередачи", - добавил Бибилов.

О выборах президента Южной Осетии

Согласно конституции республики, президентом Южной Осетии может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет, владеющий государственными языками (осетинский, русский) и постоянно проживающий на территории Южной Осетии последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Бибилов был избран на этот пост в апреле 2017 года. С июня 2014 года занимал должность председателя парламента республики.