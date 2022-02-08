Макрон выразил надежду на широкий диалог по гарантиям безопасности в ближайшие недели

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что ситуация на Украине стабилизируется и Европа с Россией смогут вернуться к диалогу по гарантиям в сфере безопасности. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Цель моих поездок в Москву и Киев - восстановить коллективно порядок, стабильность и безопасность на нашем континенте, на которые пагубно влияет это военное давление, - заявил он, говоря о якобы имеющей место концентрации российских вооруженных сил близ границы с Украиной. - Я со своей стороны верю, что мы сможем найти конкретные решения, практические, которые позволят нам добиться прогресса. Я поднимал этот вопрос в разговоре с Путиным и с европейскими партнерами. Мы бы хотели, чтобы в ближайшие недели или месяцы ситуация стабилизировалась и мы могли бы вновь вернуться к механизмам новых гарантий и устойчивой деэскалации".

Французский лидер отметил, что нынешний процесс урегулирования кризиса на востоке Украины должен вестись "независимо от напряженностей", а также на него не должно влиять "военное давление" на границах страны. Он добавил, что посвятил много времени обсуждению этого вопроса на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Москве.

"В ближайшие дни и недели мы должны продвинуться по этому двойному пути. Первое - это четкое следование минским соглашениям в рамках нормандского формата. Второе - это широкий, требовательный и инновационный диалог, который позволит создать общие новые гарантии и создаст условия для стабильности и безопасности на нашем континенте, сохраняя безопасность в краткосрочной перспективе", - заключил Макрон.