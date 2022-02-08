Министр юстиции Болгарии в ближайшее время потребует отставки главного прокурора страны

СОФИЯ, 8 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции Болгарии Надежда Йорданова в ближайшее время потребует от Высшего судебного совета (ВСС) досрочного освобождения от должности главного прокурора республики Ивана Гешева. Об этом сама глава Минюста заявила во вторник спустя несколько часов после того, как конституционный суд страны подтвердил такую возможность.

"После того как решение конституционного суда будет опубликовано, я в качестве министра юстиции задействую процедуру [по освобождению Гешева от должности] на основе конкретных сигналов и не только. Ожидаю, что нынешний состав ВСС рассмотрит эту ситуацию по существу", - сообщила министр.

Йорданова уточнила, что освобождение главного прокурора от должности возможно на основании тяжелых или системных нарушений при выполнении своих обязанностей, подрыва авторитета судебной власти.

Ранее с требованием отставки главного прокурора выступили президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Кирил Петков и лидеры практически всех ведущих политических партий страны, а в стране с аналогичным требованием проходили многомесячные акции протеста.