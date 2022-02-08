СМИ: хуситы запустили три ракеты по йеменской провинции Хаджа

КАИР, 8 февраля. /ТАСС/. Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция заявила о запуске сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) трех баллистических ракет по гражданским объектам в йеменской провинции Хаджа. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявления альянса.

Коалиция предостерегла мятежников от нападения на гражданские объекты и мирных жителей, заявив, что за этим последует "законная реакция".

В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщил об уничтожении восьми боевых машин и человеческих потерях в рядах хуситов в результате спецоперации, которую в провинции Хаджа провели правительственные силы при поддержке коалиции,

За последние дни провинция Хаджа дважды подвергалась ракетным обстрелам со стороны хуситов. Накануне сообщалось о запуске четырех баллистических ракет по направлению к городу Харад из порта Ходейда и международного аэропорта Саны, которые находятся под контролем движения "Ансар Аллах".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых до недавнего времени оставалась Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. С середины января они уже трижды обстреливали территорию ОАЭ, в результате чего были погибшие и раненые, обещая расширить масштабы этих атак, если Эмираты не прекратят "агрессию в Йемене и его блокаду". Между тем временами они применяют свои ракетные арсеналы, а также флот беспилотников и в самом Йемене против правительственных сил и войск коалиции.