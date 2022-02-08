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Чавушоглу сообщил Блинкену об идеях Турции по снижению напряженности между РФ и Украиной

АНКАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел во вторник телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил ТАСС источник в МИД республики.

"В ходе переговоров на повестку дня были вынесены последние события в рамках напряженности между РФ и Украиной. Министр Чавушоглу проинформировал собеседника о наших инициативах по снижению напряженности между РФ и Украиной путем диалога", - сказал собеседник агентства.

Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с Блинкеном заявил, что Турция решительно продолжит борьбу с РПК в Сирии - источник в МИД республики.

Теги
СШАТурцияЧавушоглу, МевлютБлинкен, Энтони
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