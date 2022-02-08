Главы МИД Испании и Украины обсудят помощь Киеву и сдерживание "агрессии" РФ

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес во вторник отправляется с двухдневным визитом на Украину, где встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом во вторник сообщило украинское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

"8-9 февраля министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно совершит визит на Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "ключевыми темами" переговоров станут оказание поддержки Киеву и "сдерживание РФ от дальнейшей агрессии". "Стороны обсудят также увеличение объемов торговли и инвестиций между Украиной и Испанией", - отметили в МИД. Министры также пообщаются с прессой.

1 февраля главы МИД Испании и Украины провели телефонный разговор, в ходе которого Кулеба пригласил Альбареса посетить Киев.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.