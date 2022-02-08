На Украине начались командно-штабные учения "Метель-2022"

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Командно-штабные учения "Метель-2022" по управлению группировками войск во время ведения боевых действий начались на Украине и будут проходит в течение февраля по всей территории страны, сообщила во вторник пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Учения являются плановым мероприятием в рамках всеобщей интенсивной программы подготовки войск (сил)", - говорится в сообщении Генштаба в "Фейсбуке". Главной целью учений в ВСУ назвали "приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений в ходе ведения оборонных действий в кризисном районе". Украинские военные, добавили в Генштабе, "постоянно готовятся и готовы к реагированию на любые сценарии развития ситуации безопасности".

В Генштабе отметили, что в течение прошлого года ВСУ провели почти 5 тыс. мероприятий боевой подготовки, из них - 70 командно-штабных учений с привлечением войск и более 2,5 тысяч тактико-специальных учений разных видов. В этом году, отмечено, программа боевой подготовки будет не менее насыщенной.