Премьер Болгарии призвал решать конфликт между РФ и Украиной дипломатическим методами

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Вопрос деэскалации между Россией и Украиной должен решаться дипломатическими методами с соблюдением международного права. Об этом заявил во вторник премьер-министр Болгарии Кирил Петков на совместной пресс-конференции с премьером Сербии Аной Брнабич в Белграде.

"Мы также разговаривали о деэскалации между Украиной и Россией, используя все дипломатические возможности. Это приоритет, к которому мы все должны стремиться. В то же время мы надеемся, что международное право будет соблюдено со стороны всех участников конфликта, потому что это очень важно для этого региона", - сказал Петков.

В свою очередь Брнабич подчеркнула, что Сербия активно развивается и ей не нужна нестабильность любого рода: "Мы никоем образом не задаем вопросов вокруг отношений между Россией и Украиной. В наших интересах, чтобы везде был мир, стабильность и безопасность. Нам в настоящий момент не нужна никакая нестабильность".

Ранее во вторник президент Сербии Александар Вучич выразил надежду, что россияне и американцы найдут мирное решение мирового кризиса. "Я верю, что русские и украинцы, точнее русские и американцы, найдут совместное решение, и решение будет мирным. И тогда я ни за что не опасаюсь, ни за будущее Сербии, ни за будущее континента", - заявил он.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.