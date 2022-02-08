Италия выразила готовность участвовать в укреплении восточных рубежей НАТО

РИМ, 8 февраля. /ТАСС/. Италия готова сделать свой вклад в укрепление восточного фланга НАТО, если в этом будет необходимость. Об этом заявил во вторник, выступая на совместном заседании парламентских комиссий по иностранным делам и обороне, министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо.

"Если будет необходимо, Италия готова сделать вклад в механизм сдерживания, например, на восточных рубежах НАТО", - приводит его слова агентство Ansa.

Ди Майо также выразил убежденность, что разрешить кризис вокруг Украины способен только ЕС. "Если есть другие посредники, хорошо, но я надеюсь на авторитет французского председательства [в Евросоюзе]", - сказал итальянский министр, комментируя предложения Турции о посредничестве в российско-украинских переговорах. Ди Майо также отметил, что страны ЕС не отзывают своих дипломатов, работающих в посольствах в Киеве, исходя из того, что "как звучит в последних заявлениях, в том числе Белого дома, немедленной угрозы вероятного российского наступления нет".

Со своей стороны министр обороны Лоренцо Гуэрини указал, что Италия "уже подтвердила свою готовность участвовать в наращивании обороны на восточных рубежах [альянса], если НАТО примет такое решение". Он также уточнил, что Италия уже сделала свой вклад в военное укрепление сил НАТО в Восточной Европе и любые дополнительные шаги будут представлены на рассмотрение и утверждение парламента страны.

На саммите Североатлантического альянса в июле 2016 года в Варшаве было официально принято решение расширить военное присутствие НАТО в восточной части альянса четырьмя батальонами в Польше, Литве, Латвии и Эстонии на ротационной основе. Итальянские военные служат в батальоне в Латвии под канадским командованием.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.