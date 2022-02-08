В Минске задержали сотрудника компании мобильной связи за незаконную передачу данных

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали начальника отдела оператора мобильной связи Life за незаконное распространение данных представителей силовых структур и госслужащих. Об этом сообщило во вторник Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии в своем Telegram-канале.

"Установлен очередной "сливщик" персональных данных. На этот раз "крот" сидел в рядах оператора мобильной связи Life", - отмечается в сообщении.

По данным ГУБОПиК, подозреваемый "во время неудавшейся революции методично просматривал экстремистские телеграм-каналы, которые размещают персональные данные сотрудников органов внутренних дел и государственных служащих". "Заметив, что во многих публикациях есть пробелы по имеющимся персональным данным, решил, что их нужно заполнить. В случае если опубликованный человек или его семья пользовались услугами оператора сотовой связи, имеющиеся сведения передавались администраторам каналов и размещались в публичном доступе", - сообщили в управлении. В ГУБОПиК заявили, что конечной целью размещения данных силовиков и их близких являлась попытка "заставить отказаться исполнять служебный долг".

Мобильный оператор Life (ЗАО "БеСТ") входит в группу компаний Turkcell.

Ранее Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии сообщило о задержании начальника управления по общественным связям оператора мобильной связи A1 Николая Бределева. Белорусские государственные СМИ тогда сообщили, что на протяжении полутора лет Бределев передавал корпоративную информацию, личные данные абонентов авторам экстремистских Telegram-каналов.