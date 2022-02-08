Австрия не будет вывозить с Украины персонал посольства

ВЕНА, 8 февраля. /ТАСС/. Австрия не будет вывозить персонал своего посольства из Киева. Об этом сообщил во вторник глава МИД Австрии Александер Шалленберг во время визита на Украину.

"Мы удерживаем позицию здесь, наши глаза и уши остаются в Киеве", - цитирует Австрийское агентство печати Шалленберга на фоне решения отдельных стран вывезти персонал посольств из Киева.

В конце января Шалленберг говорил, что Австрия может эвакуировать персонал посольства в Киеве, но такое решение будет приниматься в случае необходимости и в зависимости от развития ситуации на Украине.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.