Госдеп заявил, что в США согласны с важностью обсуждения принципа неделимости безопасности

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Власти США согласны с важностью обсуждения принципа неделимости безопасности, однако утверждают, что его подрывают некоторые действия России. С этим заявлением выступила во вторник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на инаугурационной неформальной встрече в развитие инициативы действующего председательства Польши по запуску в ОБСЕ "Возобновленного диалога по европейской безопасности".

"Россия неоднократно ссылалась на принцип неделимости безопасности. США согласны с тем, что это важная тема для обсуждения. Однако неделимость безопасности не означает, что одна страна может угрожать применением силы другой, - сказала Шерман, текст ее выступления опубликован на сайте постпредства США при ОБСЕ. - Неделимость безопасности не означает, что одна страна может вторгаться в другую и пытаться незаконно аннексировать ее территории. Неделимость безопасности не означает, что одна страна может наложить вето на выбор союза другой страной и диктовать ей решения в сфере безопасности".

"Если РФ считает, как и мы, что она имеет неотъемлемое право на суверенитет и безопасность, то это же право должно существовать в равной степени для Молдовы, Грузии и Украины", - добавила первый заместитель госсекретаря. Она выступила с утверждением, что Россия предпринимала действия, "которые не соответствуют ее обязательствам в рамках ОБСЕ". По версии Шерман, "если Россия может безнаказанно вторгаться в другие страны, то это подрывает ту самую концепцию неделимости безопасности, на которую Россия теперь ссылается".

Шерман также отметила: "Мы тепло приветствуем сегодняшнее возобновление диалога в ОБСЕ о европейской безопасности. США в полной мере поддерживают предложение действующего председателя рассмотреть в рамках диалога три блока вопросов: меры для выстраивания доверия и укрепления безопасности, предотвращение, управление и урегулирование конфликтов, невоенные аспекты безопасности". По мнению Шерман, ОБСЕ является "жизненно важной площадкой для обсуждения этих вопросов".

Как заявил во вторник постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, Москва ждет от западных государств из числа участников данной организации ответы на российский запрос о понимании принципа неделимости безопасности не в коллективном, а в национальном качестве.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Россия также ожидает оперативной реакции на послание главы российского МИД Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, которое было направлено 28 января главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран.