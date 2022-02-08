Блинкен и Чавушоглу обсудили координацию действий по Украине

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник обсудили по телефону координацию дальнейших действий по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Блинкен и Чавушоглу "обсудили пути дальнейшей координации и единство НАТО в связи с угрозой дальнейшей эскалации со стороны России и агрессии против Украины". "Госсекретарь подчеркнул нашу общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и отметил взаимодействие президента [Турции Тайипа] Эрдогана по поддержке дипломатического урегулирования", - отмечается в заявлении.

Как отмечается в заявлении, Блинкен и Чавушоглу также говорили "о нормализации между Турцией и Арменией и о дополнительных шагах, которые могут предпринять США для поддержания этих усилий". "Они также рассмотрели возможности по поддержанию прочных двусторонних отношений США и Турции", - добавил Прайс.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.