Генпрокурор Словакии: военный договор с США ставит под угрозу суверенитет республики

ПРАГА, 8 февраля. /ТАСС/. Соглашение о военном сотрудничестве Словакии с США, подписанное сторонами 3 февраля в Вашингтоне, ставит под угрозу национальный суверенитет республики. Об этом говорится в заявлении генерального прокурора Словакии Мароша Жилинки, которое на проходящем во вторник в Братиславе внеочередном заседании Национального совета (парламента) зачитывает его вице-спикер Юрай Бланар. Ранее депутаты от партий правительственной коалиции заблокировали просьбу генпрокурора самому представить документ. Об этом сообщило Словацкое радио.

"ВС США [в случае утверждения соглашения парламентом] получат возможность транспортировки, размещения и складирования военной техники, боеприпасов и прочего военного материала без предварительного уведомления Министерства обороны Словакии, - отмечается в заявлении генпрокурора. - Ясно, что будет нарушен суверенитет Словакии. <...> Данным соглашением республика предоставляет свою территорию иностранному государству для использования в военных целях".

В военном соглашении с США отсутствует положение о недопущении размещения американского ядерного оружия в Словакии. У Генпрокуратуры республики возникло 35 принципиальных возражений по документу. Заявление Жилинки для парламента состоит из 25 страниц. На время его чтения депутаты от партий правительственной коалиции покинули зал заседания парламента.

Экс-премьер Словакии, социал-демократ Петер Пеллегрини потребовал от партий правительственной коалиции отозвать соглашение из парламента и обеспечить проведение широкой дискуссии о нем среди граждан страны. Подавляющее большинство словаков, согласно опросам населения, выступают против этого документа. Политик осудил отказ предоставить на заседании слово Жилинке. Это, по его словам, свидетельствует о страхе сторонников кабмина среди депутатов услышать горькую правду о договоре.

Заседание сопровождается инцидентами между депутатами от правящих партий и оппозиции. Так, два парламентария из лагеря кабмина, встав перед трибуной для выступлений, развернули флаг Украины, а несколько их коллег-оппозиционеров вырвали его у них из рук. Посольство Украины в Словакии потребовало от этих представителей оппозиции извинений за пренебрежительное обращение с государственным знаменем.

Депутаты намерены продолжить работу и после полуночи. В связи с болезнями в заседании принимают участие только 79 из 150 парламентариев. Словацкие СМИ проинформировали, что, кроме парламентской оппозиции, свое "нет" соглашению намерены высказать не менее пяти законодателей от партий, входящих в состав кабмина. Местные политологи воздерживаются прогнозировать, каким будет итог заседания.

Словацкое телевидение сообщило, что перед зданием парламента проходит митинг протеста против военного соглашения с США. В нем принимают участие около 5 тыс. активистов.

Подробности о соглашении

Комитет по обороне и безопасности словацкого парламента в понедельник рекомендовал депутатам утвердить военный договор с США. Правительство республики стремится в ускоренном порядке провести его через парламент, в котором правящая коалиция располагает поддержкой большинства из 150 депутатов.

Соглашение позволяет Вооруженным силам США использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты Словакии. Армия республики получит в обмен финансирование из Соединенных Штатов. Речь пока идет о 100 млн долларов.

План критикуют оппозиция, общественность. Лидер социал-демократов и парламентской оппозиции, бывший премьер Роберт Фицо убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Министр иностранных и европейских дел страны Иван Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.