Додон заявил, что Запад пытается использовать власти Молдавии в борьбе против России

КИШИНЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Запад давит на нынешнее руководство Молдавии, чтобы задействовать его в своей борьбе против России. Об этом заявил во вторник бывший президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала "Первый в Молдове", комментируя ситуацию в стране.

"Нас "накачивает" Запад, чтобы использовать против России. Это не наша повестка, но нас пытаются втиснуть в нее. Мы видим, что в мире пытаются создать антироссийский альянс, но нам не надо в этом участвовать, мы нейтральная страна", - сказал Додон, отметив, что республике важно сохранить этот прописанный в конституции статус, так как ее обороноспособность невысока.

Вместе с тем бывший глава Молдавии выразил сомнение, что у нынешнего руководства страны "есть свобода принимать решения" в вопросах геополитики. "Президент страны должен в первую очередь думать о своем народе, о том, как обеспечить ему нормальную жизнь, чтобы были пенсии, зарплаты достойные, а уже потом прислушиваться к дядюшке Сэму из-за рубежа. Так нужно делать, так правильно", - подчеркнул Додон.

Он заметил, что антироссийские действия власти не находят поддержки у населения, большинство которого выступает в поддержку нейтралитета. Додон привел данные последних опросов, по которым поддерживающая президента Майю Санду правящая Партия действия и солидарности, всего за полгода после победы на выборах потеряла поддержку 20% своих сторонников.

"Первый раз за всю историю страны правящая партия так обрушилась в опросах, после выборов у них была поддержка 56%, на сегодняшний день в рейтинге доверия они потеряли почти 20%. Вместо того чтобы сделать выводы, они пытаются прикрыть это политическим или юридическим произволом, шоу", - отметил Додон. По его мнению, люди имеют право выразить недовольство властью в ходе протестов. "Однако эти протесты не должны организовывать партии, иначе все сведется к разборкам на политической арене", - пояснил он.