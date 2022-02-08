Глава МИД Ирана заявил, что консультации с Россией по отмене западных санкций продолжатся

ТЕГЕРАН, 8 февраля. /ТАСС/. Иранская сторона продолжит консультации с Россией по вопросу отмены санкций в рамках ядерной сделки. Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Глава МИД Ирана подчеркнул, что полноценная отмена санкций является очень важной темой, и Тегеран продолжит консультации и контакты на этом направлении с Россией, а также с другими сторонами [переговоров в Вене]", - сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

По его словам, "Иран готов в кратчайшие сроки заключить соглашение [по восстановлению ядерной сделки]". "Однако без реалистичного подхода Запада и эффективных действий с его стороны быстрого прогресса добиться не удастся", - отметил иранский дипломат.

Ранее во вторник в Вене после перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале.