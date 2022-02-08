Эксперт: визит Макрона на Украину преследовал внутриполитические цели

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Визит президента Франции Эмманюэля Макрона на Украину имел политические цели, прежде всего касающиеся внутренней политики Франции. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Прежде всего Макрон преследовал свои внутриполитические цели, <…> ему крайне важно показать активную внешнюю политику. Очевидно, что он хочет снискать лавры [Николя] Саркози (экс-президента Франции - прим. ТАСС), миротворца, который остановил войну", - сказал Золотарев.

Эксперт высказал сомнение, что визит французского лидера повлияет на ход подготовки и приблизит дату возможной встречи лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция).

Макрон во вторник провел в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В понедельник он был с визитом в Москве, где обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным в том числе ситуацию вокруг Украины. На совместной пресс-конференции с Путиным Макрон пообещал, что поднимет в ходе дискуссий в Киеве вопрос о выполнении минских соглашений. Также он пообещал донести до украинского лидера основные моменты обсуждения с Москвой гарантий в сфере безопасности и обеспечения стабильности в Европе. После беседы с Зеленским Макрон намерен провести новый обмен мнениями с Путиным по телефону.

На пресс-конференции в Киеве Макрон заявил, что и Москва, и Киев выражают приверженность выполнению минских соглашений, и призвал к широкому, требовательному, инновационному диалогу, который позволит создать новые общие гарантии и условия для стабильности и безопасности. В свою очередь Зеленский сказал, что имеет общие взгляды с Макроном на вызовы, стоящие перед Украиной и Европой, а также выразил надежду на проведение саммита "нормандской четверки" после встречи политсоветников.