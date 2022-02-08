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Глава комитета по внешним делам в финском парламенте покидает пост после слов об Украине

Мика Ниикко подвергся жесткой критике других политиков о высказывании про вступление Украины в НАТО

ХЕЛЬСИНКИ, 8 февраля. /ТАСС/. Глава комитета финского парламента по внешним делам Мика Ниикко уходит с этой должности после твита о перспективах вступления Украины в НАТО. Об этом он сообщил во вторник.

"Я открыто признаю, что опубликованный мной сегодня утром твит был небрежно сформулирован. Само собой, я защищаю суверенитет Украины и внешнеполитическую линию Финляндии. У каждой страны есть независимое право решать, подавать заявку в НАТО или нет. Мое основное беспокойство заключается в том, удастся ли избежать полномасштабной войны с помощью дипломатии", - подчеркнул он.

"Из-за моего беспечного твита я уйду с поста председателя комитета по внешним делам на завтрашнем заседании", - указал он в распространенном сообщении.

Ниикко во вторник написал в своем Twitter: "Теперь [встретившемуся в Москве с президентом России Владимиром Путиным президенту Франции] Эмманюэлю Макрону или кому-то другому стоит выйти и публично сказать, что Украина не присоединится к НАТО". "Иначе, с точки зрения России, переговоры не увенчаются успехом и последствия будут ужасными. Неужели на Западе нет ни одного мудрого руководителя, который знает Россию?" - подчеркнул он.

За эти высказывания Ниикко подвергся жесткой критике других политиков, в том числе в собственной партии - оппозиционных "Истинных финнах". Некоторые требовали его ухода с занимаемой должности, поскольку его слова расходятся с внешнеполитической линией Финляндии, которую он должен представлять. Он удалил твит, написав другой на эту же тему, где отметил, что, "насколько он понимает, сейчас вступление Украины в НАТО нереалистично".

Кризис вокруг Украины

В понедельник Макрон был с визитом в Москве, где обсуждал с Путиным в том числе ситуацию вокруг Украины. На совместной пресс-конференции с Путиным Макрон пообещал, что поднимет в ходе дискуссий в Киеве, куда он отправился далее, вопрос о выполнении Минских соглашений. Также он пообещал донести до украинского лидера Владимира Зеленского основные моменты обсуждения с Москвой гарантий в сфере безопасности и обеспечения стабильности в Европе. После беседы с украинским коллегой Макрон намерен провести новый обмен мнениями с Путиным по телефону.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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