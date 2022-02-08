Сайт новостного агентства ЛНР подвергся кибератаке

ЛУГАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Сайт официального информационного агентства ЛНР "Луганский информационный центр" (ЛИЦ) вечером во вторник подвергся мощной кибератаке. Об этом сообщил ТАСС главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.

"Сегодня вечером сайт государственного информационного агентства "Луганский информационный центр" подвергся мощнейшей DDoS-атаке", - сказал главред.

Он напомнил, что ранее видеохостинг YouTube без объяснения причин удалил канал Луганскинформцентра.

"Недавняя блокировка нашего YouTube-канала и сегодняшняя DDoS-атака - это звенья одной цепи в информационной диверсии против средств массовой информации, которые доносят альтернативную Западу точку зрения о событиях на Донбассе", - заявил Мешковой.

Видеохостинг YouTube в ночь на 4 февраля без объяснения причин удалил канал агентства Луганскинформцентр. Также были заблокированы учетные записи Государственной телерадиокомпании ЛНР и пресс-службы управления Народной милиции ЛНР в YouTube. Видеохостинг также заблокировал каналы министерства информации и управления Народной милиции ДНР.