В США считают преждевременной оценку влияния на боеготовность переброски войск в Европу

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Министр сухопутных войск США Кристин Уормут считает, что преждевременно говорить о влиянии переброски американских войск в Европу на их боеготовность. Такое заявление она сделала во вторник в ходе видеоконференции.

"Я думаю, что об этом говорить еще очень рано", - сказала Уормут, отвечая на соответствующий вопрос. По ее словам, сейчас даже неизвестно, как долго будут находиться американские войска в Европе на фоне ситуации вокруг Украины.

Ранее власти США объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Как пояснили в Пентагоне, около тысячи американских военных будут направлены в Румынию из Германии, еще около 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в Европу из США. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби информировал, что они не будут принимать никакого участия в потенциально возможных боевых действиях на Украине, а будут обеспечивать надежную оборону союзников по НАТО.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.