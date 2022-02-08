{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США считают преждевременной оценку влияния на боеготовность переброски войск в Европу

По словам министра сухопутных войск США Кристин Уормут, сейчас даже неизвестно, как долго будут находиться американские войска в Европе на фоне ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Министр сухопутных войск США Кристин Уормут считает, что преждевременно говорить о влиянии переброски американских войск в Европу на их боеготовность. Такое заявление она сделала во вторник в ходе видеоконференции.

"Я думаю, что об этом говорить еще очень рано", - сказала Уормут, отвечая на соответствующий вопрос. По ее словам, сейчас даже неизвестно, как долго будут находиться американские войска в Европе на фоне ситуации вокруг Украины.

Ранее власти США объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Как пояснили в Пентагоне, около тысячи американских военных будут направлены в Румынию из Германии, еще около 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в Европу из США. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби информировал, что они не будут принимать никакого участия в потенциально возможных боевых действиях на Украине, а будут обеспечивать надежную оборону союзников по НАТО.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаСША
Сайт новостного агентства ЛНР подвергся кибератаке
Главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой напомнил, что ранее видеохостинг YouTube без объяснения причин удалил канал Луганскинформцентра
Читать полностью