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Вице-президент Бразилии заявил, что визит Болсонару в РФ не осложнит диалог страны с США

Уговаривая президента Бразилии отказаться от поездки в Россию, США пытаются использовать свою силу переубеждения, отметил Антониу Гамилтон Моурау

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 февраля. /ТАСС/. Визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву, запланированный на 14-17 февраля, не приведет к осложнениям в отношениях Бразилиа и Вашингтона. Такое мнение выразил вице-президент латиноамериканской республики Антониу Гамилтон Моурау в интервью, опубликованном во вторник в газете Valor Econômico.

Он сказал, что, уговаривая Болсонару отказаться от поездки в Россию, "США пытаются использовать свою силу переубеждения". "Но так было всегда. Мне неизвестно содержание разговора [госсекретаря США] Энтони Блинкена с главой МИД [Бразилии] Карлусом Франсой, но все в порядке вещей. Визит не вызовет никаких затруднений", - заявил политик.

В конце января газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии сообщила, что власти США оказывают дипломатическое давление на руководство южноамериканской страны, пытаясь добиться отмены поездки Болсонару в Москву. Как уточняло издание, цель таких усилий Вашингтона заключается в том, чтобы попытаться изолировать российского президента Владимира Путина в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины. По сведениям газеты, американские дипломаты выражают обеспокоенность своевременностью этого визита, поскольку, по оценкам Белого дома, факт приема Путиным Болсонару послужит сигналом того, что "Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе, легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права".

В посольстве США в Бразилиа газете подтвердили позицию Госдепа, который считает, что "США, Бразилия и другие демократические государства несут ответственность за защиту демократических принципов и порядка, основанного на правилах, и должны доносить это послание до России при любой возможности". Сам Болсонару подчеркивает, что в ходе предстоящего в феврале визита в Россию не собирается поднимать вопрос об обострении отношений Москвы и НАТО. В последнее время в ряде бразильских СМИ появились публикации, содержащие критику в адрес Болсонару в связи с его планами посетить Россию.

Теги
БразилияСШАРоссияБолсонару, Жаир
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