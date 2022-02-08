Экс-премьер Словакии заявил, что Россия не представляет угрозу для республики

ПРАГА, 8 февраля /ТАСС/. Россия не представляет угрозу для Словакии и поэтому нельзя руководствоваться стратегией, формируемой на утверждениях об исходящей от нее опасности. Об этом заявил во вторник экс-премьер Словакии, лидер парламентской оппозиции и партии "Направление - социальная-демократия" Роберт Фицо, слова которого привело Словацкое радио.

"Не согласен со стратегией, согласно которой Россия представляет угрозу [для Словакии]", - отметил он. Данное заявление политик сделал в ходе обсуждения в парламенте республики соглашения о военном сотрудничестве Словакии с США, подписанное сторонами 3 февраля в Вашингтоне.

"Соглашение с США не имеет ничего общего с членством Словакии в НАТО. Этот договор предоставляет односторонние выгоды США", - сказал Фицо. США, по его мнению, стремятся получить контроль над воздушным пространством республики. Фицо заявил ранее, что единственной целью соглашения Братиславы о военном сотрудничестве с Вашингтоном является приближение ВС США к границе России.

Комитет по обороне и безопасности словацкого парламента в понедельник рекомендовал депутатам утвердить военный договор с США. Правительство республики стремится в ускоренном порядке провести его через парламент, в котором правящая коалиция располагает поддержкой большинства депутатов.

Соглашение позволяет Вооруженным силам США использовать авиабазы Малацки - Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты Словакии. Армия республики получит в обмен финансирование со стороны Соединенных Штатов. Речь пока идет о $100 млн.

План критикуют многие словацкие политики и общественность. Между тем министр иностранных и европейских дел страны Иван Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.