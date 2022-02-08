Киев и Париж договорились об экспозиции на Украине оригинала дневника гетмана Орлика

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Экспозиция оригинала дневника гетмана Украины Филиппа Орлика (1672-1742) "Диариуш" будет организована в октябре в национальном музее "Гетманская столица" в городе Батурин Черниговской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"По случаю 350-летия со дня рождения гетмана Украины Филиппа Орлика, которое будет отмечаться осенью, министры [иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан] договорились организовать в октябре в национальном музее "Гетманская столица" в городе Батурин экспозицию оригинала дневника Филиппа Орлика "Диариуш" (1720-1733 гг.), который хранится в архиве Министерства [по делам] Европы и иностранных дел Франции", - отмечается в сообщении.

Кулеба поблагодарил своего коллегу "за готовность совместно работать над экспозицией в Украине оригинала путевого дневника легендарного гетмана Филиппа Орлика". "Род Орликов связывает Украину и Францию крепкими историческими связями, поскольку сын гетмана Григорий Орлик сыграл немаловажную роль во французской дипломатии XVIII века. Надеюсь, что осенью уникальный дневник украинского гетмана впервые за почти 300 лет после создания прибудет в независимое и суверенное Украинское государство. Это будет историческое событие для Украины", - подчеркнул Кулеба.

Филипп Орлик был последователем гетмана Ивана Мазепы (1639-1709), который в Северной войне предал российского императора Петра I и перешел на сторону шведского короля Карла XII. В городе Бендеры, который на тот момент входил в состав Османской империи, в 1710 году Орлика избрали новым гетманом. Он получил признание шведского и турецкого правителей и стал противовесом главе малороссийского казачества Ивану Скоропадскому, который поддерживал Россию. Позже от лица Запорожского войска и малороссийского народа Орлик подписал Договоры и постановления прав и вольностей войсковых, которые представляли собой договор правящий элиты с сюзереном. 24 августа прошлого года по случаю 30-летия независимости Украины оригинал документа на латинском языке, который на Украине также известен как "конституция Филиппа Орлика", впервые показали на выставке в Софийском соборе Киеве.