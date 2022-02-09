В ДНР заявили, что манипулирование информацией Киевом не приближает мир в Донбассе

ДОНЕЦК, 9 февраля. /ТАСС/. Делегация Украины пытается манипулировать фактами на переговорах об урегулировании в Донбассе, и это не способствует достижения мира в регионе. Об этом заявил во вторник официальный представитель Донецкой народной республики (ДНР) в рабочей группе по безопасности Контактной группы Алексей Никоноров.

"Значительную часть времени 178-го заседания рабочей группы по вопросам безопасности была потрачена на преодоление манипулятивной риторики украинской стороны. По версии представителя Украины, из отчетов Специальной мониторинговой миссии [СММ] ОБСЕ якобы следует, что единственный нарушитель всего - это республики, а украинская сторона вообще ничего не нарушает", - цитирует заявление Никонорова Донецкое агентство новостей.

"Ситуация в рабочей группе выглядит так, будто представители официального Киева создали альтернативную реальность и ведут какие-то свои переговоры с выдуманными сторонами конфликта, оперируя выдуманными данными якобы из отчетов миссии. Снова пришлось возвращать украинских переговорщиков в настоящую реальность, в том числе приводить сравнительную аналитику нарушений сторон по версии СММ", - сообщил представитель ДНР по завершении состоявшегося во вторник заседания подгруппы.

По его словам, представителям ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) пришлось опровергать ложный тезис Киева о полном отсутствии нарушений Украиной договоренности об отводе запрещенного вооружения. "Мы привели статистику из отчетов СММ ОБСЕ, в которых четко зафиксированы многочисленные нарушения вооруженных формирований Украины", - рассказал Никоноров.

Он также заявил, что значительная часть заседания была посвящена опровержению ложного тезиса украинской стороны о том, что республики Донбасса отказываются давать Киеву гарантии безопасности для проведения ремонтных работ у линии соприкосновения. "Как известно, после ситуации с незаконным пленением и удержанием наблюдателя ЛНР в СЦКК [Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня] проведение ремонтно-восстановительных работ связано в том числе и для нас с серьезными рисками. Несмотря на это, мы выполняем взятые на себя обязательства в максимально возможном объеме, поскольку от этого зависит жизнь мирного населения по обе стороны от линии соприкосновения", - подчеркнул Никоноров.

По его словам, в ходе состоявшегося во вторник заседания вновь не удалось преодолеть принципиальные расхождения между Киевом и республиками Донбасса в понимании действующего состава СЦКК и способов взаимодействия в рамках координационного механизма. По словам Никонорова, ДНР и ЛНР продолжили настаивать на верификации нарушений при прямом взаимодействии сторон конфликта в рамках СЦКК.