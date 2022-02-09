Генсек ООН призвал Израиль и Палестину прекратить односторонние шаги и расширить контакты

ООН, 9 февраля. /ТАСС/. Израильтяне и палестинцы должны отказаться от любых односторонних шагов и незаконных действий, расширить контакты для решения проблем. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании комитета всемирной организации по реализации прав палестинцев.

"Ситуация на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, продолжает представлять значительный вызов международному миру и безопасности. Обещания о независимости палестинского государства остаются невыполненными", - сказал Гутерриш.

"Нам срочно необходима активизация совместных усилий в рамках резолюций ООН, международного права и двусторонних соглашений для разрешения конфликта и прекращения оккупации", - отметил генеральный секретарь. Он подчеркнул важность двугосударственного решения на основе границ 1967 года и с Иерусалимом в качестве общей столицы.

"Воодушевлен недавними контактами между представителями израильских и палестинских властей. Призываю обе стороны расширить данные контакты для решения политических проблем, - заявил он. - <...> Односторонние шаги и незаконные действия, которые способствуют конфликту, должны прекратиться. Разжигание насилия ведет в никуда и должно быть отвергнуто всеми".