Посольство США в ОАЭ призвало граждан к повышенной осторожности после пожара в Абу-Даби

ТАСС, 9 февраля. Посольство США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) призвало американцев соблюдать осторожность и проявить повышенную бдительность после сообщений о пожаре, произошедшем в Абу-Даби. Как отмечается на сайте дипмиссии в среду, в посольстве считают, что на город могла быть совершена атака с помощью ракеты или беспилотника.

"Поступают сообщения о возможном ударе ракеты или беспилотника по Абу-Даби сегодня. Посольство советует гражданам США немедленно выполнить <...> действия по обеспечению безопасности и оставаться начеку на случай новых <...> атак", - говорится в сообщении.

В случае новых авиаударов в посольстве рекомендуют, в частности, немедленно укрыться в укрепленных строениях и не приближаться к обломкам упавших снарядов.

Ранее об инциденте в Абу-Даби сообщило агентство Emirates News Agency. По его данным, в высотном здании в одном из центральных столичных кварталов вспыхнул пожар. Пожарным уже удалось локализовать возгорание, а все находившиеся в здании посетители были вовремя эвакуированы, никто из них не пострадал.

Между тем в эмиратском сегменте социальных сетей распространялась видеозапись, на которой, как утверждается, показан момент пожара в здании в Абу-Даби, сопровождающийся взрывом.