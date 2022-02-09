Колумбия и США усилят сотрудничество по кибербезопасности перед выборами в республике

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 февраля. /ТАСС/. США и Колумбия договорились об усилении взаимодействия в области кибербезопасности в преддверии президентских и парламентских выборов в южноамериканской республике. Об этом сообщила во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы много сегодня говорили о рисках, которые исходят от внешних игроков, авторитарных [сил] и тех, кто имеет недобрые намерения относительно наших демократий. В этом контексте мы договорились укреплять работу, в том числе в сфере кибербезопасности, где Колумбия, США и многие другие страны сталкиваются с угрозами против своих государственных и частных [коммуникационных] сетей, исходящими от внешних игроков. <...> Это в особенности важно в контексте приближающихся выборов", - сказала она по итогам переговоров в Боготе с президентом Колумбии Иваном Дуке.

"Мы должны защититься от заинтересованных внешних сил, которые могут манипулировать выборами, как они уже пытались сделать это в других частях света. Поэтому мы намерены укреплять работу в этом направлении", - добавила Нуланд.

Как пояснил в ходе заявления для прессы Дуке, стороны намерены обмениваться разведывательной информацией для идентификации "внешнего влияния" и "манипуляции информацией", а также попыток такого влияния на выборный процесс "в стране или в любой точке полушария".

13 марта в Колумбии должны состояться парламентские выборы, в ходе которых гражданам страны предстоит выбрать 108 членов верхней и 188 членов нижней палат законодательного органа. На 29 мая запланировано проведение президентских выборов, на которых определятся будущий глава государства и вице-президент. Второй тур при необходимости пройдет 19 июня. Действующий лидер по закону не имеет права претендовать на переизбрание.