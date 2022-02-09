Глава Минобороны Болгарии и советник Госдепа США обсудили вопросы сотрудничества

СОФИЯ, 9 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Болгарии Стефан Янев встретился с советником Госдепартамента США Дереком Шолле в рамках визита официальной делегации американского внешнеполитического ведомства в Софию. Об этом во вторник вечером сообщила пресс-служба Минобороны Болгарии на своем официальном сайте.

"Среди основных обсуждавшихся тем были развитие двусторонних военных отношений, продолжение стратегического диалога, возможности сотрудничества между Болгарией и США в области оборонной индустрии и проекты модернизации болгарских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

"В этот критический момент для нас важна уверенность в том, что мы идем в правильном направлении через модернизацию и развитие способности наших вооруженных сил", - заявил болгарский министр. Янев подчеркнул необходимость реализации проекта приобретения боевых машин для сухопутных войск в рамках создания механизированной бригады.

Шолле и Янев также обсудили тему безопасности в связи с обстановкой вокруг Украины и роль НАТО в этой ситуации, возможные дипломатические решения конфликтных вопросов и деэскалацию напряженности. Особое внимание они обратили на стратегическое партнерство двух стран, также обсуждалась возможность подготовки единой стратегии по Черному морю.