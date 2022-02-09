СМИ: в Сомали боевики расстреляли прихожан мечети

ПРЕТОРИЯ, 9 февраля. /ТАСС/. Неустановленные боевики атаковали минувшей ночью мечеть на юге Сомали. Об этом сообщил в среду сомалийский информационный портал Goobjoog News.

По данным портала, нападению подверглась мечеть Ракайле в районе Афгойе региона Нижняя Шэбелле. Ворвавшись в храм, боевики открыли огонь по находившимся там людям, а потом скрылись. Один прихожанин погиб, трое получили ранения.

Причина нападения пока остается неясной. Афгойе последнее время неоднократно подвергался нападениям группировки "Аш-Шабаб". Армия и силы безопасности приступили к прочесыванию окрестностей мечети.

Террористическая группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс. боевиков.