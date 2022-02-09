В ЛНР заявили, что Украина отказалась от предметной работы над проектом дорожной карты

ЛУГАНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Киевская делегация вновь не представила обещанный на прошлом заседании проект дорожной карты по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с минскими соглашениями. Об этом заявила в среду заявила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе Мария Ковшарь по итогам состоявшегося во вторник заседания подгруппы по политическим вопросам.

"Ввиду отсутствия украинского проекта на нынешнем заседании нами в очередной раз было выдвинуто логичное предложение: начать работу над проектом республик, внесенным еще в октябре 2020 года. Однако наша попытка вернуть подгруппу к конструктивному диалогу была снова заблокирована украинской стороной. <...> Как результат, два часа двусторонних консультаций и два часа заседания снова потрачены впустую. В очередной раз Украина продемонстрировала полное отсутствие политической воли и реальных намерений выполнять минские соглашения", - заявила Ковшарь.

Она добавила, что представитель Украины сделал все, чтобы не допустить предметной работы над первоочередным поручением контактной группы - согласованием плана действий (дорожной карты) по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с минскими соглашениями. "Более того, он дезавуировал обещание руководителя украинской делегации в нормандском формате направить в Контактную группу реакцию на наши предложения по этим вопросам, детально изложенные в нашем проекте дорожной карты", - подчеркнула она.

Ковшарь отметила, что украинская делегация, несмотря на свои обещания, вновь не представила свой актуализированный проект дорожной карты. "Официальный представитель Украины господин [Андрей] Костин снова, второе заседание подряд "ответственно" заверяет участников переговоров политической подгруппы, что Украина предоставит свой обновленный проект дорожной карты к следующему заседанию. Будет ли это обещание выполнено и будет ли он содержать позицию Украины по параметрам особого статуса и учету их в конституции - остается вопросом", - подчеркнула она.

Во вторник прошли заседания подгрупп по политическим вопросам, безопасности, экономике и гуманитарным вопросам. Заседание контактной группы в режиме видеоконференции пройдет в среду.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) глубокой конституционной реформы на Украине, результатом чего должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Украины выполнять политические пункты минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под свой контроль участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений, несмотря на то что логика "Минска" обратная.