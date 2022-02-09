Военные ДНР фиксируют передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций

ДОНЕЦК, 9 февраля. /ТАСС/. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) фиксируют передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций. Об этом в среду заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. Противник продолжает проведение мероприятий, оцениваемых нами как подготовка к наступательным действиям. На донецком направлении менее чем в 15 км от наших позиций разведка Народной милиции фиксирует передвижение украинских танков", - цитирует Басурина Telegram-канал ведомства.

Так, по его словам, в районе населенного пункта Новострицкое отмечена передислокация танковой роты 53-й механизированной бригады ВС Украины, на северо-западной окраине населенного пункта Авдеевка выявлено размещение двух танковых взводов.

"Такая же ситуация сложилась на горловском направлении: на западной окраине населенного пункта Новгородское зафиксировано прибытие танковой роты 95-й десантно-штурмовой бригады", - отметил представитель Народной милиции ДНР.

В этих же районах, подчеркнул Басурин, активно работают украинские средства радиоэлектронной борьбы, не позволяя наблюдателям ОБСЕ осуществлять воздушный мониторинг и фиксировать с помощью беспилотников размещение запрещенного тяжелого вооружения киевских силовиков. "Вызывает удивление лояльность руководства Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ) к применению ВСУ средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Складывается впечатление, что наблюдателей ОБСЕ такое положение дел, когда невозможно зафиксировать нарушения со стороны Украины, устраивает", - отметил представитель Народной милиции ЛНР.

Подготовка к наступлению

Украинские силовики в Донбассе продолжают подготовку вооружения и военной техники к ведению атакующих действий, в частности ими подготовлена к наступательным операциям механизированная бригада, заявил Басурин.

"В 54-й механизированной бригаде комиссией оперативно-тактической группировки ВСУ "Восток" завершена проверка укомплектованности и восстановления неисправного вооружения и техники. По заключению комиссии, бригада готова к наступательным боевым действиям", - говорится в заявлении Басурина.

Кроме того, агентурная разведка, по его словам, получила данные о развертывании украинскими силовиками системы полевых ремонтно-восстановительных пунктов. "На совещании по данному вопросу, прошедшем в украинском генеральном штабе, генеральный директор "Укроборонпром" Юрий Гусев доложил о готовности выделить специалистов и ремонтное оборудование от Харьковского, Житомирского, Львовского и Николаевского бронетанковых заводов. В настоящий момент представителями штаба ООС [силовой операции Киева в Донбассе] совместно с главами Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций ведется поиск подходящих промышленных помещений", - указано в заявлении.

Добровольцы в ДНР

Добровольцы из разных регионов Украины, стран СНГ и Европы, несогласные с политикой киевских властей в отношении Донбасса, прибывают в ДНР, сообщил Басурин.

"На фоне подготовки украинской агрессии против независимых республик [Донбасса] появляется больше количество добровольцев, готовых вместе с воинами Народной милиции защищать независимость Донбасса от киевского нацистского режима. Также увеличилось количество желающих служить в Народной милиции Донецкой народной республики", - подчеркнул он.

"К нам прибывают добровольцы из внутренних регионов Украины, у которых нет больше желания терпеть власть украинских националистов, из стран СНГ и других европейских государств", - уточнил Басурин.

По его словам, Народная милиция ДНР будет готова дать достойный ответ украинским агрессорам.