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Минск заявил, что готов участвовать в обсуждении с Западом предложений РФ по безопасности

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Белоруссия готова принять участие в обсуждении с Западом российских предложений по гарантиям безопасности. Об этом заявил в среду замглавы МИД республики Сергей Алейник в обращении к участникам конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" международного дискуссионного клуба "Валдай". Текст обращения зачитал постоянный и полномочный представитель Белоруссии при ОДКБ Вячеслав Ременчик.

"Как страна, выдвинувшая инициативу о необходимости запуска широкого международного диалога, по преодолению межгосударственных противоречий и восстановлению доверия, Беларусь приветствует любые конструктивные предложения, направленные на снижение напряженности, укрепление международной и региональной безопасности и стратегической стабильности. Рассчитываем на предметное обсуждение российских инициатив как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Готовы принять участие в этом процессе", - сказал он.

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