В ДНР заявили, что республика располагает исходниками видео о подготовке украинских фейков

ДОНЕЦК, 9 февраля. /ТАСС/. Разведка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) располагает исходниками видеоматериалов подготовки постановочных пропагандистских сюжетов, которые снимает Киев для дискредитации республик Донбасса. Об этом в среду заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"На фоне подготовки противника к активным боевым действиям активизировали свою деятельность украинские силы информационно-психологических операций.

В рамках информационной кампании Crushing Sword ("Сокрушительный меч") украинскими пропагандистами <...> подготовлены и распространены в сети интернет постановочные видеоматериалы, направленные на дискредитацию защитников Донбасса. В наше распоряжение попали исходные видеоматериалы этих роликов, на которых имеются кадры подготовки постановочных видеосюжетов, еще не подвергшихся монтажу", - говорится в заявлении, размещенном в среду в Telegram-канале Народной милиции.

Басурин добавил, что с этими видео можно ознакомиться на сайте ведомства.

Ранее в Народной милиции Луганской народной республики сообщили, что располагают данными о подготовке украинскими спецслужбами при поддержке западных разведок информационной кампании, чтобы дискредитировать Россию, Донецк и Луганск и обвинить их в агрессии против Украины. Сообщалось, что в рамках этой кампании под названием Crushing Sword готовятся постановочные видеосюжеты.