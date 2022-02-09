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Кризис на Украине

В ЛНР предотвратили массированный обстрел со стороны ВСУ

Провокации Киева набирают обороты, отметил глава республики Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) предотвратили обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории республики. Об этом в среду сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Военные ЛНР предотвратили массированный обстрел республики. Вчера был сбит вражеский беспилотник, который ВСУ запустили для разведки территории и корректировки огня. Пока ОБСЕ продолжает смотреть на все через "розовые очки", провокации Киева набирают обороты", - написал он в Twitter.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПасечник, Леонид Иванович
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