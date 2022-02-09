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Суд на Украине отложил заседание по иску Медведчука об отмене санкций против него

Адвокат главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Валентин Рыбин сообщил, что заседание не состоится из-за отсутствия судьи

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отложил заседание по иску главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука из-за отсутствия судьи. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат политика Валентин Рыбин.

"Заседание сегодня не состоится, так как отсутствует судья: на больничном или в отпуске. Дату следующего заседания суд объявит позже", - сказал Рыбин.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 19 февраля прошлого года объявил о санкциях в отношении Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Они распространяются на все имущество и запрещают распоряжаться им. Позже президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в действие. Медведчук 16 марта оспорил в Верховном суде Украины указ главы государства. Суд открыл дело по его иску 19 марта.

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УкраинаМедведчук, Виктор Владимирович
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