На Украине для получения справки о несудимости требуют указать фамилию на русском языке

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Заказ справки о несудимости в приложении электронного сервиса государственных услуг "Дия" на Украине необходимо делать на русском языке, несмотря на тотальную украинизацию в стране. Как сообщается в среду на сайте приложения, это связано с особенностями учета таких сведений.

"Накопление сведений в персонально-справочном учете началось еще в советское время, когда процессуальные документы составлялись преимущественно на русском языке, и соответственно, учредительные данные лица, в частности фамилия, имя, отчество вносились на русском", - говорится в сообщении.

Разработчики приложения добавили, что учет сведений о личности в персонально-справочном учете велся на русском и в соответствии с положениями некоторых международных договоров, в частности, Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 2009 года. В сообщении говорится, что с 2015 года Украина уже вышла из этого соглашения, однако значительный объем данных в персонально-справочном учете уже накоплен на русском языке.

"Кроме того, подавляющая часть граждан Украины пользуется паспортами гражданина в форме паспортной книжечки образца 1994 года, в которых фамилия, имя, отчество указаны как на украинском, так и русском языках. Таким образом, указание в запросе на получение справки обязательных данных - фамилии, имени, отчества заявителя на русском языке необходимо для более точной идентификации физического лица в персонально-справочном учете, что, в свою очередь, позволяет предотвращать распространение неточной или ложной информации", - разъяснили в "Дие".

"Дия" - украинский электронный сервис государственных услуг, разработанный Министерством цифровой трансформации Украины. Функционирует в виде мобильного приложения и онлайн-портала.