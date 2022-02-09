Следователи на Украине изучают три версии убийства пяти человек военнослужащим в Днепре

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины рассматривает три версии трагедии на территории завода "Южмаш" в Днепре, где в конце января военнослужащий убил пять человек. Основной является совершение преступления из-за неуставных отношений, сообщил в среду директор бюро Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"Основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений", - приводятся слова Сухачева в Telegram-канале ГБР. По его информации, подозреваемый Артемий Рябчук сообщил, что "преступление было совершено им на почве неуставных отношений в виде психологического воздействия на него со стороны солдат старшего призыва, которое началось с конца ноября 2021 года и продолжалось до момента совершения преступления".

Второй версией, по его словам, следователи рассматривают совершение преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его нахождением в состоянии аффекта, третьей - совершение преступления "по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов на Украине, дестабилизации правопорядка в стране". Как аргумент для наличия третьей версии в бюро обозначили факт посещения подозреваемым России в 2019 году в течение двух недель.

Ведомство напомнило, что расследование проходит по нескольким уголовным статьям, в частности об умышленном убийстве двух или более лиц, о дезертирстве с оружием, о похищении военнослужащим оружия и боевых припасов в условиях особого периода, о бездействии военной власти в условиях особого периода, о небрежном отношении к военной службе.

Ночью 27 января военнослужащий Нацгвардии Украины Артемий Рябчук из автомата открыл огонь по сослуживцам на территории завода "Южмаш", а затем сбежал с оружием. Погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек получили ранения. Рябчука задержали в поселке неподалеку от Днепра, он сам сдался полиции. Кировский районный суд Днепра избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Максимальная мера в рамках статьи, по которой обвиняется Рябчук, - пожизненное лишение свободы.