ЕРЕВАН, 9 февраля. /ТАСС/. Армения за год передала Азербайджану останки 108 человек, считавшихся пропавшими без вести со времен первой войны в Карабахе, и ожидает аналогичных действий от Баку. Об этом в среду на правительственном часе в парламенте заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Хочу сообщить вам, что за последний год азербайджанской стороне переданы останки 108 человек, считавшихся пропавшими без вести со времен первой войны (в Нагорном Карабахе - прим. ТАСС), а в ближайшие дни мы собираемся передать еще два тела. Мы рассчитываем, что нам удастся наладить сотрудничество для выяснения судеб пропавших без вести лиц не только во время первой, но и в ходе 44-дневной войны", - отметил он.

По словам Пашиняна, Ереван и Баку договорились сотрудничать по данному вопросу. "Мы это считаем гуманитарным вопросом и не собираемся получать дивиденды по данному вопросу. Останки 108 лиц мы вернули без предварительных условий. Мы не думаем, что судьбы людей должны стать предметом торга", - добавил он.