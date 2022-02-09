Исполнительный директор Greenpeace станет уполномоченным кабмина ФРГ по вопросам климата

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Исполнительный директор природоохранной организации Greenpeace Дженнифер Морган станет уполномоченным правительства Германии по вопросам климата. Ее кандидатуру представила в среду в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Глава внешнеполитического ведомства Германии, являющаяся представителем партии "зеленых", отметила, что с 1 марта Морган должна приступить к выполнению обязанностей спецпредставителя кабмина ФРГ по международной климатической политике, а также госсекретаря министерства иностранных дел. Ранее соответствующее решение было принято правительством Германии.

"Для меня это работа мечты и важный сигнал для международной защиты климата", - подчеркнула Морган в своем заявлении.

Морган считается опытным экспертом по вопросам климата. Она родилась в 1966 году в американском штате Нью-Джерси. Получила степень бакалавра политологии и германистики в Индианском университете (США), также имеет степень магистра по международным отношениям. В 1998-2006 годы Морган возглавляла Глобальную программу по изменению климата Всемирного фонда дикой природы. Свободно говорит по-немецки.