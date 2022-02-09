Ереван ожидает обсуждения вопроса установления дипотношений на переговорах в Вене

ЕРЕВАН, 9 февраля. /ТАСС/. Армения ожидает, что специальные представители Еревана и Анкары Рубен Рубинян и Сердар Кылыч 24 февраля в ходе переговоров в Вене обсудят вопросы установления дипломатических отношений и открытия границ. Об этом в среду во время правительственного часа в парламенте заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

"Надеемся, что на этот раз начнутся предметные обсуждения между двумя специальными представителями, которые будут направлены на открытие границ и установление дипломатических отношений. Хочу повторить, что сигналы, послания или намеки от официальной Анкары по данному вопросу в основном носят позитивный характер, как и наши ожидания", - отметил он.

Вопрос участия главы МИД Армении в форуме в Анталье во многом зависит от итогов переговоров спецпредставителей Еревана и Анкары в Вене.