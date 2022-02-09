Главный подсудимый по делу о терактах 2015 года во Франции заявил, что никого не убил

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Один участников серии терактов в Париже в конце 2015 года Салах Абдеслам во время судебного заседания по этому делу заявил, что никого не убил и никому не причинил вреда в ходе нападений. Об этом сообщает в среду Agence France-Presse.

"Я никого не убивал и никому не причинял вреда. Ни царапины", - заявил он. Единственный выживший участник террористической группы, устроившей нападения, также заявил в ходе первого допроса перед присяжными, что обвинения в его адрес несправедливы и что его приговор хотят сделать показательным.

"В будущем, когда человек зайдет в метро или в автобус с сумкой, набитой 50 кг взрывчатки, и в последний момент подумает отступить, он будет знать, что у него нет на это права, поскольку его либо посадят, либо убьют", - приводит агентство слова Абдеслама.

Судебные слушания по делу о ноябрьских терактах 2015 года в Париже, жертвами которых стали 130 человек, начались 8 сентября прошлого года в парижском Дворце юстиции. В ходе процесса, который продлится девять месяцев, суду предстоит заслушать более 300 адвокатов, представляющих иски родственников погибших и пострадавших в ночь терактов 13 ноября 2015 года. Несколько раз слушания переносились из-за выявления коронавируса у обвиняемых.

По делу проходят два десятка обвиняемых, из них 14 присутствуют в зале суда. Среди них на скамье подсудимых и Абдеслам - сын иммигрантов из Марокко, после гибели предполагаемых сообщников в перестрелках с полицией долго скрывавшийся от правосудия в Бельгии. Ему, как и еще 10 подсудимым, грозит пожизненное заключение. Еще восемь человек могут получить до 20 лет лишения свободы за пособничество. Один обвиняемый рискует отправиться в тюрьму на шесть лет за укрывательство.

Теракты в Париже

Вечером в пятницу 13 ноября 2015 года в нескольких округах в Париже боевики экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) совершили серию терактов. Сначала взрывы прогремели около парижского стадиона Stade de France, где проходил товарищеский футбольный матч между сборными Франции и Германии. За матчем наблюдал президент Франции Франсуа Олланд. Он был срочно эвакуирован сотрудниками службы безопасности.

Одновременно террористы захватили около ста заложников в парижском концертном зале Bataclan, где в тот момент выступала американская рок-группа Eagles of Death Metal. В концертном зале погибли 90 человек. После захвата Bataclan террористы предприняли атаки на парижские кафе. Они открыли огонь по находившимся на открытых террасах посетителям.

День терактов в Париже был назван мировой прессой "черной пятницей". Свои соболезнования Франции в связи с многочисленными жертвами трагедии выразили ООН, руководители России, США, многих других стран мира.