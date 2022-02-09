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ЕС не комментирует утечки в СМИ о своем ответе на письмо главы МИД РФ по евробезопасности

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что скоординированный ответ стран ЕС будет передан России в соответствующее время по дипломатическим каналам

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Евросоюз не комментирует утечки в европейские СМИ по ответу государств сообщества на письмо главы МИД РФ Сергей Лаврова с предложениями по европейской безопасности, заявил ТАСС в среду официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он подтвердил, что скоординированный ответ стран ЕС будет передан России в соответствующее время по дипломатическим каналам.

"Мы никогда не комментируем так называемые утечки", - сказал он, отвечая на вопрос о публикации в среду газетой Politico и агентством Bloomberg фрагментов ответа ЕС. "С тем, что касается европейского ответа, я могу лишь добавить, что мы ответим в соответствующей форме по соответствующим каналам и в соответствующее время отправителю", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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