Литва не исключает применения Минском необъявленных санкций в отношении своих предприятий

ВИЛЬНЮС, 9 февраля. /ТАСС/. Белорусские власти могут начать применять санкции к отдельным литовским предприятиям, не объявив о них формально. Такую возможность не исключила в среду в беседе с журналистами премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

"Белоруссия может задумать и сделать всякое, что неоднократно бывало, и не сообщить о том, что предпринимает", - утверждала она.

По словам главы правительства, не раз случались ситуации, когда с особенной тщательностью проверялись литовские грузы, искусственно создавались очереди на границе, возникали какие-то истинные или мнимые ветеринарные проблемы. "Это необязательно происходило в Белоруссии, а имело место и в России", - утверждала Шимоните. По ее оценке, за долгое время Литва к этому привыкла.

Как сообщают СМИ, пять работающих в Белоруссии предприятий литовского капитала могут подвергнуться недекларируемым властями санкциям.

Решением правительства Литвы 1 февраля был аннулирован договор о железнодорожном транзите белорусских удобрений в свете введенных США санкций против ОАО "Беларуськалий". Договор об этом был подписан в 2018 году и до 2023 года и предусматривал транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.

В ответ власти Белоруссии с 7 февраля прекратили железнодорожный транзит через свою территорию погруженных в Литве нефтепродуктов и удобрений.