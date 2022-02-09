Молдавия предложила Азербайджану помощь в разминировании Нагорного Карабаха

КИШИНЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Молдавия предложила Азербайджану помощь в разминировании территории вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД Молдавии Николай Попеску в ходе прошедших в Баку переговоров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Попеску выразил готовность молдавских властей предоставить экспертизу по разминированию", - говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. В нем отмечено, что министры договорились активизировать сотрудничество в торговле, энергетике, сельском хозяйстве, других отраслях. Для этого решено возобновить в ближайшее время работу молдавско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также двустороннего форума бизнесменов в ее рамках, которые не проводились уже десять лет.

Попеску также сообщил, что власти Молдавии заинтересованы в закупке газа из Азербайджана. "Мы подчеркнули стратегическое значение Южного газового коридора для диверсификации источников и сетей импорта природного газа, а также повышения энергетической устойчивости нашей страны", - приводит его слова пресс-служба МИДЕИ.