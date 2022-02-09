На Украине сообщили о новом обвинении Януковичу

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило новое обвинение экс-президенту страны Виктору Януковичу - в подстрекательстве военнослужащих Управления госохраны к дезертирству в 2014 году. Следствие намерено ходатайствовать об избрании бывшему главе государства меры пресечения заочным способом, сообщило ведомство в среду в своем Telegram-канале.

"Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором офиса генпрокурора сообщили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу новое подозрение (предъявили обвинение - прим. ТАСС) в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время будет принято решение об обращении к следственному судье с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения заочно.

В среду Янукович был вызван на допрос к следователю ГБР по новому делу об организации незаконной переправки людей через госграницу и дезертирстве сотрудников Управления госохраны. Прибывшая в ГБР сторона защиты экс-президента заявила о нарушении процедуры вызова и отказалась принимать обвинение, сообщил ТАСС один из защитников Януковича, адвокат адвокатского объединения "Авер лекс" Виталий Сердюк.