США доставили на Украину очередную партию боеприпасов

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Грузовой самолет доставил на Украину из США очередную партию боеприпасов весом 80 тонн. Об этом в среду сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Девятая птица из США и второй грузовой самолет военной помощи для Вооруженных сил Украины от наших партнеров, которую сегодня получил [Международный аэропорт] Борисполь", - написал Резников в "Твиттере".

Министр уточнил, что борт доставил 80 тонн боеприпасов.

С начала года американские власти передали Киеву более 650 тонн боеприпасов. Военные поставки происходят в рамках одобренной администрацией США помощи Украине на сумму 200 млн долларов.